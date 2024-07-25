Arçelik tarihe karışıyor. Türkiye'nin 69 yıllık deviydi

Beyaz eşya markası Arçelik radikal bir kararla 69 yıldır kullandığı ismini değiştirme kararı aldı.

Şirket globalleşme stratejisi kapsamında Arçelik olan ismin Beko olarak değiştirileceğini duyurdu.

TÜRKİYE'NİN 69 YILLIK DEVİYDİ

Şirketten KAP'a yapılan açıklamada, "Globalleşme stratejisi kapsamında Arçelik A.Ş.'nin, Türkiye dahil tüm coğrafyalardaki kurumsal markası bundan sonra Beko olarak kullanılacak" denildi.

İsim değişikliğiyle birlikte tüm dünyadaki çalışanların ve operasyonların ortak bir kurumsal marka çatısı altında bir araya getirilmesinin hedeflendiği vurgulandı.

Bu kapsamda yurt dışı bağlı ortaklıklarının kurumsal unvanları da Beko kurumsal markasını içerecek şekilde değiştirilecek.

Açıklamada şirketin Türkiye'deki faaliyetlerini Arçelik Pazarlama A.Ş. üzerinden başta Arçelik olmak üzere tüm markaları ile (Arçelik, Beko, Grundig, Altus, Leisure) sürdürmeye devam edeceği ifade edildi.