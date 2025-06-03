Archer'ın devrim niteliğindeki hava taksisi Midnight ilk kez pilotla uçtu, ancak bir farkla

Archer, Midnight adlı hava taksisinin ilk pilotlu uçuşunun görüntülerini kamuoyuyla paylaştı. Ancak araç, bu testte dikey kalkış yapmak yerine geleneksel bir uçak gibi pistten havalandı.

Havacılık şirketi Archer, Midnight eVTOL hava taksisinin pilot kontrolündeki ilk uçuşuna ait dikkat çekici video görüntülerini yayınladı. Görüntülerde, aracın dikey kalkış ve iniş (VTOL) kabiliyetini kullanmak yerine, bir pist boyunca hızlanarak havalandığı görülüyor.

TEST SÜRECİNDE YENİ BİR AŞAMA

Archer'ın beş koltuklu hava taksisi Midnight, 2023'ün sonlarına doğru dikey olarak havalanırken daha önce de görüntülenmişti. Bu başarı, iki koltuklu Maker adlı gösterici prototip ile yıllarca süren test ve iyileştirmelerin ardından gelmişti.

Geçtiğimiz hafta şirket, test uçuş programında yeni bir faza girdi. Baş test pilotu Jeff Greenwood'un kokpitte yer aldığı prototip araç, geleneksel kalkış ve iniş (CTOL) operasyonları sırasında "Midnight’ın iniş takımlarının sağlamlığını göstermek" amacıyla pistten kalkış yaptı.

ARCHER VE MIDNIGHT HAVA TAKSİSİNİN GELİŞİMİ

Adam Goldstein ve Brett Adcock tarafından 2018'de kurulan Archer, bildirilenlere göre elektrikli dikey kalkış ve iniş (eVTOL) hava aracı sistemlerinin uçuş testlerine 2019'da başladı, ancak şirket 2020'ye kadar gizlilik modunda faaliyet gösterdi. Şirketin tam ölçekli iki koltuklu Maker teknoloji göstericisi ertesi yıl Kaliforniya'daki Hawthorne Havaalanı'nda tanıtıldı ve ilk uçuşunu 2021'in sonlarına doğru gerçekleştirdi.

Şirketin amiral gemisi hava taksisi Midnight ise Kasım 2022'de gün yüzüne çıktı. Kanatları boyunca sıralanmış 12 rotora sahip olan aracın arka kısmında yukarı doğru sabitlenmiş altı adet çift palli rotor ve ön kısmında ileri doğru uçuş için eğilebilen altı adet beş palli rotor bulunuyor. Archer, bu modelle saatte 150 mil (241 km/s) azami hıza ve tek şarjla 100 mil (161 km) menzile ulaşmayı hedefliyordu.

2023'ün başlarında bir Midnight prototipi üretilerek test uçuşlarına hazır hale getirildi ve bu uçuşlar Ekim ayında başladı. Dikey kalkıştan yatay uçuşa ilk geçişi ise geçen yılın Temmuz ayında gerçekleşti, ancak bu uçuşa kadar pilot koltuğu boştu.

PİLOT VE CEO'DAN DEĞERLENDİRMELER

Baş Test Pilotu Jeff Greenwood, CTOL test aşamasında Midnight uçağının kontrollerindeydi. Greenwood, "Midnight'ı uçurmak tıpkı simülatörde uçmak gibiydi – her şey tam olarak eğitimini aldığımız şekilde tepki verdi, ki bu bir test uçuşu sırasında tam da umduğunuz şeydir," dedi. Archer'a 2021'de katılan ve daha önce Bell Textron'da çalışan ve 13 yıl boyunca ABD Deniz Piyadeleri'nde görev yapan Greenwood, sözlerine şöyle devam etti: "Bu düzeydeki tutarlılık sürpriz değil. Bu, detaylara gösterdikleri özen ve güvenlik konusundaki adanmışlıkları sayesinde bu kilometre taşını mümkün kılan ekibimizin mühendislik ve operasyonel mükemmelliğinin bir kanıtıdır."

Pilotlu Midnight uçağı, son uçuş testleri sırasında saatte 125 mil (200 km/s üzerinde) hıza ulaştı ve yerden yaklaşık 1.500 fit (yaklaşık 460 m) maksimum irtifaya çıktı. Archer CEO'su Adam Goldstein ise, "Midnight'ın VTOL ve CTOL yetenekleri bizim için güçlü bir ayırt edici özelliktir, çünkü geniş bir operasyonel senaryo yelpazesine entegre olabilen ve aynı zamanda gelişmiş güvenlik sağlayan bir uçak sunmak için kritik öneme sahiptir," diye ekledi.

SERTİFİKASYON VE TİCARİLEŞME YOLUNDA ÖNEMLİ ADIM

Bu yeni test aşaması, şirketin ABD ve Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki sertifikasyon ve ticarileştirme programlarını destekleyecek önemli veriler toplamasına yardımcı olacak. Midnight'ın ilk operasyonel görevlerinden birinin, Archer'ın yakın zamanda Resmi Hava Taksi sağlayıcısı olarak seçilmesinin ardından Los Angeles'taki 2028 Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'nda olması bekleniyor.