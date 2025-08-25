Archie Brown istatistikleri altüst etti!

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Archie Brown, performansıyla sarı-lacivertli taraftarların gönlünde taht kurdu. Yıldız oyuncu, başarılı oyununu istatistiklere de yansıtmayı başardı.

Fenerbahçe'nin bu sezon kadrosuna kattığı Archie Brown, 5 maçta ortaya koyduğu başarılı performansla adından söz ettirdi.

Gent'te 87 maçta 3 gol ve 10 asist üreten İngiliz ol bek oyuncusu, Fenerbahçe kariyerine 2 gol ve 2 asistle başladı. 23 yaşındaki futbolcu, ilk gol sevincini UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Feyenoord'a karşı yaşadı. Archie Brown, Kocaelispor maçının da 51. dakikasında Fenerbahçe'nin 2. golünü kaydetti.

9 GOLÜN 4'ÜNE ETKİ ETMEYİ BAŞARDI

Jhon Duran'ın ceza sahası içi sağ çaprazdan yerden ortasında topu iyi takip eden Brown, arka direkte yaptığı vuruşla fileleri havalandırarak Sarı-Lacivertliler'in attığı 9 golün 4'üne direkt etki etti.

Brown, Skriniar ve İrfancan Eğribayat ile beraber tüm maçlarda 90 dakika sahada kalan 3 isimden biri konumunda yer alıyor.

