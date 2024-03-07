ARCO Madrid’de başladı

ARCO Madrid’de başladı
Kaynak: AA
ARCO Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı Madrid’de başladı.
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İspanya Kralı 6. Felipe'nin açılışını yaptığı ARCO'da, Karayipler bölgesindeki ülkeler konuk olarak katıldı.

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Toplamda 36 farklı ülkeden 205 galerinin stant açtığı fuar, geçmiş yıllara nazaran polemik yaratan bir esere bu yıl yer vermedi.

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Kadın sanatçıların ağırlıklı olduğu ARCO'da Joan Miro'nun 1934'te çizdiği "Peinture" adlı tablosu 3,3 milyon avro ile en pahalı eser olarak dikkati çekti.

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ARCO Madrid’de başladı 4

Türkiye'de 2013'te ARCO'ya konuk ülke olarak katıldı.

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ARCO Madrid’de başladı 5

Bu yıl birkaç Türk sanatçının bireysel katılımla yer aldığı görüldü.

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