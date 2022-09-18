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Filipinler'de herkes bu Türk futbolcuyu konuşuyor

Herkes ondan Çılgın Türk diye bahsediyor. Filipinler'deki futbol elçimiz Arda Çınkır'dan büyük başarı.

Haber Giriş: 18 Eylül 2022 Pazar - 15:10
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Arda Çınkır kariyerini Filipinler'de sürdürüyor. Başarılı performansıyla herkes ondan bahsediyor

Filipinler'de herkes bu Türk futbolcuyu konuşuyor
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Son yıllarda birçok genç Türk futbolcu yurt dışına transfer oldu. Arda Çınkır da bu isimlerden biri ancak diğerlerinden biraz farklı. Genç futbolcu kariyerini Filipinler'de sürdürüyor.

Teknik direktörlüğünü Türk çalıştırıcı Mehmet Kakil'in yaptığı Filipinler ekibi Cebu, ligde Mendiola'yı 7-1 mağlup ederken ilk yarıda 4 gol kaydeden Arda Çınkır dikkatleri üzerine çekti.

ARDA ÇINKIR KİMDİR?

Santrfor pozisyonunda görev yapan Arda Çınkır, Hatayspor altyapısında yetişti ancak A takımda şu ana kadar şans bulamadı. Ardından Cebu'yu çalıştıran Mehmet Kakil, oyuncuyu takımın kadrosuna kattı.

Arda Çınkır'ın yanı sıra bir başka Hatayspor çıkışlı Mert Altinöz de burada forma giyiyor.

PEKİ NASIL OLDU?

GOAL Türkiye'ye verdiği bir röportajda Filipinler'e nasıl gittiğini anlatan teknik direktör Mehmet Kakil, bunun Hatayspor ile ilişkili bir proje olduğunu vurgulamıştı.

"Kariyerimin büyük bölümü Hatay'da geçti ve uzun yıllar Hatayspor için oynadım.

Kulüpten bir telefon aldım ve fahri başkanımız Lütfi Savaş'ın Hatayspor'a ilişkin bir proje kapsamında benimle çalışmak istediğini söylediler. Konuyu merak edip sorduğumda Hatayspor'a oyuncu bulmak üzerine bir çalışma olduğunu söylemişlerdi.

Hatayspor'a her konuda her zaman yardımcı olurum dolayısıyla görevin ne olduğu önemli değildi ama detaylı bilgi almak için bir gün sonra randevulaştığımız noktaya gittim. Ben daha önce de Hatayspor'a çok oyuncu kazandırmıştım bu yüzden ilk olarak Türkiye'de ya da Avrupa'da scout ekibinin bir parçası olarak oyuncu arayacağımı düşünmüştüm ama böyle olmadığını söylediler ve Filipinler'de takım çalıştırmamı istediler."

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