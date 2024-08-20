Arda Fenerbahçe'de

Fenerbahçe, transfer döneminin dikkat çeken hamlelerinden birini gerçekleştirerek Balıkesirspor’un genç yeteneği Arda İbrahim Akgün’ü kadrosuna kattı. Sarı-lacivertli kulüp, 17 yaşındaki kanat oyuncusu ile 4 yıllık sözleşme imzaladığını resmen duyurdu.
Fenerbahçe’den yapılan açıklamada, “Kulübümüz, Balıkesirspor’dan kadrosuna kattığı genç oyuncu Arda İbrahim Akgün ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. Arda İbrahim Akgün’e çubuklu formamızla nice başarılar ve şampiyonluklarla dolu yıllar dileriz,” ifadelerine yer verildi.
Arda İbrahim Akgün, geride bıraktığımız sezonda Balıkesirspor formasıyla 24 maça çıkarak dikkatleri üzerine çekti. Genç oyuncu, bu karşılaşmalarda 2 gol atarak takımına katkı sağladı. Fenerbahçe’nin yeni transferi, hızı ve yetenekleriyle gelecekte büyük başarılara imza atması beklenen isimler arasında gösteriliyor.