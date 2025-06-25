Arda Gezer, Altay’la yollarının ayrıldığını açıkladı

TFF 3. Lig ekiplerinden Altay, yeni sezon çalışmaları kapsamında hazırlıklarını sürdürüyor. İzmir ekibi, ilk olarak takımdaki deneyimli oyunculardan Murat Uluç, Deniz Kadah ve Sefa Özdemir’in sözleşmelerini 2 yıl daha uzatırken, Kuban Altunbudak ile de anlaşamayıp yollarını ayırdı.

ARDA GEZER İLE YOLLAR AYRILDI

Siyah-beyazlılara son olarak veda eden isimse Arda Gezer oldu. 22 yaşındaki oyuncu, sözleşmesini tek taraflı feshederek kulüpten ayrıldığını resmi sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamayla duyurdu.

Arda Gezer’in yaptığı açıklama şöyle: "6 yaşında spor okulunun kapısından içeri girdiğim, her yaş kategorisinde gururla formasını taşıdığım, mücadele ettiğim; yeri geldiğinde güldüğüm, yeri geldiğinde ağladığım Büyük Altay'dan ayrılmış bulunuyorum. Başta değerli hocalarım olmak üzere, üzerimde emeği olan tüm yöneticilere, takım arkadaşlarıma ve kardeşlerime gönülden teşekkür ederim. Büyük Altay'ın en kısa sürede hak ettiği yerlere geleceğinden en ufak bir şüphem yok. Her zaman kalbimde olacaksın. Teşekkürler Büyük Altay."