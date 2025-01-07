Arda Güler 2 golle gecenin yıldızı oldu Real Madrid turu farklı geçti

İspanya Kral Kupası son 32 turu maçında Real Madrid, Deportiva Minera sahasına konuk oldu. Milli futbolcu Arda Güler, mücadeleye 11'de başlarken yüksek performansıyla göze çarptı

Eflatun-beyazlılar 5. dakikada Federico Valverde'nin golüyle öne geçerken, bu golden 8 dakika sonra fileler Camavinga'nun golü ile karşılaştı. Maçın 28. dakikasında ceza sahasında topla buluşan Arda Güler, rakiplerinden sıyrılarak attığı golle skoru 3-0'a taşıdı.

EN ÇOK ŞUT ÇEKEN VE KİLİT PAS VEREN İSİM OLDU

İlk yarı 3-0 skorla tamamlanırken Luka Modric, 55'te 4. gole imza attı. Teknik Direktör Carlo Ancelotti, son yarım saatlik bölümde Vinicius Junior ve Mbappe gibi yıldızları da sahaya aldı. Mbappe'nin 88. dakikada geliştirdiği atakta Fran Garcia pasını kale önündeki Arda Güler'e verdi ve Arda ikinci kez meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

Sahadan 5-0'lık galibiyetle ayrılan Real Madrid, kupada tur atlayan taraf oldu. Karşılaşmada 90 dakika sahada kalan Arda Güler, 2 golle yıldızlaşırken, maçta en fazla şut çeken ve kilit pas veren isim oldu.