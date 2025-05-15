Arda Güler 90 dakika oynadı: Real Madrid Barcelona'ya bir gün set çekti

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Arda Güler 90 dakika oynadı: Real Madrid Barcelona'ya bir gün set çekti

Arda Güler’in 90 dakika sahada kaldığı maçta Real Madrid son saniyede Barcelona'nın şampiyonluğunu erteledi.

La Liga’nın 36’ncı haftasında Real Madrid, sahasında karşılaştığı Real Mallorca’yı son dakikada bulduğu golle 2-1 mağlup etti.

Geçtiğimiz hafta Barcelona’ya 2-0 öne geçtiği karşılaşmada 4-3 yenilerek şampiyonluktan kopan Real Madrid’de milli futbolcumuz Arda Güler sahaya 11’de çıktı.

Valjent’in 11’nci dakikada attığı golle 1-0 geri düşen Real Madrid, 68’nci dakikada Mbappe ile skoru eşitledi. 90+5’te genç oyuncu Ramon’un attığı golle maçı 2-1 kazanan Real Madrid bu galibiyetle Barcelona’nın maça çıkmadan şampiyonluğu ilan etmesinin önüne geçti.

Karşılaşmada 90 dakika sahada kalan Ada Güler 9.0 ile maçın en yüksek reytingine ulaşan futbolcusu oldu.

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