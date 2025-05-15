Arda Güler 90 dakika oynadı: Real Madrid Barcelona'ya bir gün set çekti

La Liga’nın 36’ncı haftasında Real Madrid, sahasında karşılaştığı Real Mallorca’yı son dakikada bulduğu golle 2-1 mağlup etti.
Geçtiğimiz hafta Barcelona’ya 2-0 öne geçtiği karşılaşmada 4-3 yenilerek şampiyonluktan kopan Real Madrid’de milli futbolcumuz Arda Güler sahaya 11’de çıktı.
Valjent’in 11’nci dakikada attığı golle 1-0 geri düşen Real Madrid, 68’nci dakikada Mbappe ile skoru eşitledi. 90+5’te genç oyuncu Ramon’un attığı golle maçı 2-1 kazanan Real Madrid bu galibiyetle Barcelona’nın maça çıkmadan şampiyonluğu ilan etmesinin önüne geçti.
Karşılaşmada 90 dakika sahada kalan Ada Güler 9.0 ile maçın en yüksek reytingine ulaşan futbolcusu oldu.