Arda Güler Amerika'ya gidiyor

Milli Takım'ın EURO 2024'te formasını giyen milli futbolcu Arda Güler, daha sonra Türkiye'ye gelerek Bodrum'da tatil yapmıştı.
Genç futbolcunun tatili sona erdi.
Arda Güler, yarın İspanya'ya gidecek ve Real Madrid'in yeni sezon hazırlıklarına katılacak.
Daha sonra da Real Madrid'le birlikte Amerika'ya gidecek.
Real Madrid, ABD'deki yeni sezon hazırlıklarında Milan, Barcelona ve Chelsea ile özel maçlarda karşı karşıya gelecek.
Real Madrid'de geçen sezon 12 maçta forma giyen Arda Güler, 6 gol atmıştı.
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