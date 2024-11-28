Arda Güler, Ancelotti’yi çıldırttı. Sesi yayına yansıdı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Arda Güler, Real Madrid formasıyla Şampiyonlar Ligi’nde ilk kez bir maçta ilk 11’de sahaya çıktı. Oyunda 56 dakika kalan genç yıldız, bir pozisyonda hocası Ancelotti’yi çıldırttı. İtalyan hocanın sesi yayına yansıdı.

Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Anfield'da Liverpool'un konuğu oldu. Büyük heyecana sahne olan karşılaşmada Liverpool, Real Madrid'i 2 golle geçti.

Karşılaşmada Liverpool'a galibiyeti getiren golleri 52. dakikada Mac Allister ve 76. dakikada Gakpo kaydetti. Real Madrid'de Kylian Mbappe, Liverpool'da ise Mohamed Salah penaltıyı gole çeviremedi.

Real Madrid'de milli futbolcu Arda Güler, Liverpool karşısında forma şansı buldu. Arda Güler böylece kariyerinde ilk kez bir Şampiyonlar Ligi maçına ilk 11'de başladı.

ANCELOTTİ SERT TEPKİ GÖSTERDİ

Sağ kanatta görev alan Arda Güler zaman zaman da ceza sahası içine girerek golü kovaladı. 19 yaşındaki futbolcunun bir pozisyonda çektiği isabetsiz şut sonrası Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti oldukça sinirlendi. Ancelotti'nin Arda Güler'e iki elini yana açarak tepki gösterdiği görüldü. İtalyan çalıştırıcının bu sırada "Arda" diye bağırması yayına yansıdı.

Arda Güler, 56. dakikada yerini Lucaz Vazquez'e bıraktı

Son Haberler
Bitlis'te nefes kesen operasyon: 17 Afgan drone ile yakalandı
Bitlis'te nefes kesen operasyon
Erken final seyirciyi kızdırdı! Başladığı gibi bitti
Erken final seyirciyi kızdırdı! Başladığı gibi bitti
İkizi için mezarlıkta pasta kesti! Hediyesini mezarına götürdü
İkizi için mezarlıkta pasta kesti! Hediyesini mezarına götürdü
İzmir'de boks şöleni
İzmir'de boks şöleni
Enerji ithalatı faturası ekimde yüzde 7,3 düştü
Enerji ithalatı faturası ekimde yüzde 7,3 düştü