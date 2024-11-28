Arda Güler, Ancelotti’yi çıldırttı. Sesi yayına yansıdı

Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Anfield'da Liverpool'un konuğu oldu. Büyük heyecana sahne olan karşılaşmada Liverpool, Real Madrid'i 2 golle geçti.

Karşılaşmada Liverpool'a galibiyeti getiren golleri 52. dakikada Mac Allister ve 76. dakikada Gakpo kaydetti. Real Madrid'de Kylian Mbappe, Liverpool'da ise Mohamed Salah penaltıyı gole çeviremedi.

Real Madrid'de milli futbolcu Arda Güler, Liverpool karşısında forma şansı buldu. Arda Güler böylece kariyerinde ilk kez bir Şampiyonlar Ligi maçına ilk 11'de başladı.

ANCELOTTİ SERT TEPKİ GÖSTERDİ

Sağ kanatta görev alan Arda Güler zaman zaman da ceza sahası içine girerek golü kovaladı. 19 yaşındaki futbolcunun bir pozisyonda çektiği isabetsiz şut sonrası Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti oldukça sinirlendi. Ancelotti'nin Arda Güler'e iki elini yana açarak tepki gösterdiği görüldü. İtalyan çalıştırıcının bu sırada "Arda" diye bağırması yayına yansıdı.

Arda Güler, 56. dakikada yerini Lucaz Vazquez'e bıraktı