Arda Güler Ancelotti'yi şaşkına çevirdi

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Arda Güler Ancelotti'yi şaşkına çevirdi
La Liga'da şampiyonluğu garantileyen Real Madrid'de teknik direktör Carlo Ancelotti, bu sezon oynadıkları futbol ile kendisini şaşırtan futbolcuları saydı. Arda Güler, Ancelotti'yi şaşırttı.

Carlo Ancelotti, La Liga'nın 36. haftasında yarın evinde Alaves'i konuk edecek.

Tecrübeli teknik adam, bu mücadele öncesi Valdebabas'daki spor tesislerinde basın mensuplarına açıklamalar yaptı.

KENDİSİNİ ŞAŞIRTAN FUTBOLCULARI SAYDI
İtalyan çalıştırıcı, bu sezon kendisini şaşırtan futbolcuların kimler olduğuyla ilgili gelen soruyu yanıtladı.

Ancelotti'nin sözleri şu şekilde;
- Az tanıdıklarımdı. Fran Garcia çok iyi iş çıkardı. Özellikle de başlarda.

- Joselu ve Brahim aynı şekilde. Ben daha fazla süre verebilseydim takıma daha fazla katkı sağlayacak futbolcular var.

- Örneğin Ceballos. Farklı sebeplerden dolayı layık olduğu süreleri almadı.

- Diğer bir futbolcu Arda. Eğer sakatlık sorunları yaşamasaydı daha fazla süre alabilirdi. Genel olarak tüm takım beni şaşırttı. Mükemmel bir verim aldık.

Şampiyon oldukları sezonda sadece mağlup oldukları tek maçtan sonra kısa süreli bir sorun yaşadıklarını aktaran Ancelotti, "Futbolcuların sayesinde oldukça rahat bir sezon geçti." şeklinde konuştu.

Şampiyonlar Ligi'nde 1 Haziran'da Borussia Dortmund ile oynayacakları final maçını hatırlatan Ancelotti, "Yakın zamanda geleni düşündüğümde heyecanlanıyorum ve mutluyum. Basın toplantıları baskısız, aşırı sevimli geçiyor. Bu bir sorun! Çünkü biliyorum ki, er ya da geç sert darbeler, eleştiriler gelecektir." dedi.

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