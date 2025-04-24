Arda Güler attı, Real Madrid kazandı

Kaynak: İHA
Arda Güler attı, Real Madrid kazandı

LaLiga'nın 33. haftasında Getafe'ye konuk olan Real Madrid, Arda Güler'in golüyle rakibini 1-0 mağlup etti.

İspanya La Liga'nın 33. haftasında Real Madrid, deplasmanda karşılaştığı Getafe'yi milli futbolcu Arda Güler'in attığı golle 1-0 mağlup etti. Madrid ekibi bu sonuçla lider Barcelona'yla puan farkını 4'e indirdi.

Real Madrid, La Liga'nın 33. haftasında deplasmanda Getafe ile karşılaştı. Mücadeleye 11'de başlayan milli oyuncu Arda Güler, 21. dakikada ceza sahası ışından şık bir golle fileleri havalandırarak takımın 1-0 öne geçirdi.

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İlk yarı bu skorla sona erdi. 78 dakika oyunda kalan Arda Güler yerini Dani Ceballos'a bırakırken, 90 dakikada Real Madrid'in 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı. Bu sonucun ardından puanını 72'ye yükselten Real Madrid, 76 puanlı lider Barcelona'yı takibini sürdürdü.

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La Liga'nın 34. haftasında Real Madrid sahasında Celta Vigo ile karşılaşacak.

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