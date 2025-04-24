Arda Güler attı, Real Madrid kazandı! Takımdaki geleceği ortaya çıktı

İspanya La Liga'nın 33. haftasında Getafe ile Real Madrid karşı karşıya geldi. Coliseum'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Real Madrid 1-0'lık skorla kazandı. Maça ilk 11'de başlayan Arda Güler, 21. dakikada şahane bir golle Real Madrid'e 3 puanı kazandırdı.



Maçın yıldızı olan Arda Güler, 77. dakikada yerini Ceballos'a bıraktı. Milli oyuncu ayrıca 'Maçın oyuncusu' seçildi.

Bu sonuçla birlikte Real Madrid, ligin bitimine 5 hafta kala Barcelona'yı 4 puan geriden 72 puanla takibini sürdü.

ARDA GÜLER'DEN HARİKA GOL! pic.twitter.com/2iKJGeGhQx — S Sport Plus (@ssportplustr) April 23, 2025

ANCELOTTİ, ARDA’NIN GELECEĞİNİ AÇIKLADI

Real Madrid'in Getafe'yi mağlup ettiği maçta tek gol Arda Güler'den geldi. Karşılaşmanın ardından konuşan Carlo Ancelotti, "Arda Güler'in geleceği ileri mevkiden daha çok orta sahanın ortasında olacaktır. Oyun kuruculuktaki kalitesi olağanüstü." ifadelerini kullandı.

Arda'yı Getafe karşısında orta sahanın ortasında oynattığını ve Türk futbolcunun "çok başarılı işler yaptığını" kaydeden Ancelotti, "Kendi tarzıyla oynadı, kaliteliydi, sakindi, çok iyi oynadı. Çok kaliteli. Geleceği daha çok 4-4-2 veya 4-3-3'te orta sahanın ortasında olacak, daha ilerilerde değil. Oyunu kurmadaki kalitesi olağanüstü ve bunu gol pozisyonunda da gösterdi. Diğer taraftan evet doğru, ikili mücadelelerde biraz etkisiz kalıyor. Ama kalitesi çok yüksek." ifadelerini kullandı.