Arda Güler, baba ocağına geldi

Kaynak: İHA
Arda Güler, baba ocağına geldi

Real Madrid’de forma giyen milli futbolcu Arda Güler, baba ocağı Bolu’nun Mengen ilçesine ziyarette bulundu.

Hafta arasında Bolu’ya gelen Arda Güler, ilk olarak babaannesi ve dedesini ziyaret ederek onlarla vakit geçirdi.

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MENGEN BELEDİYE BAŞKANI’NDAN HEDİYE

Mengen Belediye Başkanı Vural Turan’ı da ziyaret eden Arda Güler, Başkan Turan’dan üzerinde “Mengen” yazılı porselen tabak hediye aldı. Güler, Mengen’deki keyifli anlarını sosyal medyada da paylaştı.

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GÖLCÜK TABİAT PARKI’NDA DOĞA İLE İÇ İÇE

Bolu’dan ayrılmadan önce, Arda Güler’in ayrıca Bolu’nun doğa harikası Gölcük Tabiat Parkı’nı da ziyaret ettiği öğrenildi. Doğanın tadını çıkaran Güler, bu ziyaretin ardından Bolu’dan ayrıldı.

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Arda Güler, baba ocağına geldi
Arda Güler, baba ocağına geldi