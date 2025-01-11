Arda Güler Barcelona’ya karşı oynayacak mı? Ancelotti açıkladı

Real Madrid ile Barcelona, İspanya Süper Kupa finalinde Suudi Arabistan'da kozlarını paylaşacak. Dünyanın takip edeceği El Clasico öncesi Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti açıklamalarda bulundu. İtalyan hocanın maça çıkacak kadroyla ilgili sözleri Arda Güler'in mücadeleye yedek başlama ihtimalini oldukça güçlendirdi.

Ancelotti dev maçla ilgili açıklamasında, "Ekim ayındaki maçı düşünmeliyiz çünkü bizi yendiler. Olan biteni oldukça net bir şekilde değerlendirdik. El Clasico her zaman bir Clasico'dur ve final olduğunda daha da fazla baskı vardır. Her zaman özeldir." dedi.

Bellingham'ın iyi bir form yakaladığını belirten İtalyan hoca, "Jude Bellingham iyi, iyi toparlandı. Çok önemli çünkü iyi bir çıkış yakaladı. Şu anda fark yaratan bir oyuncu." ifadelerini kullandı.

Kazanma şanslarını değerlendiren Ancelotti, "El Clasico'da kalite, takım dengesinden daha önemlidir ve bu son El Clasico'nun biraz daha çılgın olmasının nedenlerinden biri. Yarınki maçta savunma önemli bir unsur, iyi savunma yaparsanız, kazanma şansınız daha yüksektir." şeklinde konuştu.

Bu hafta Mallorca ile oynadıkları yarı final maçında Arda Güler'e hiç süre vermeyen Carlo Ancelotti, Barcelona maçı için yaptığı açıklamayla da milli yıldızı yedek bırakacağının sinyallerini verdi.

Ancelotti, Barcelona karşısına çıkacağı 11'le ilgili olarak, "Kadroda sürpriz olmayacak." dedi.