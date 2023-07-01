Arda Güler Barcelona'yı reddetti. Senad Ok'tan flaş iddia

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler için Barcelona'nın teklifi ortaya çıktı. Ancak Arda Güler'in bu teklifi kabul etmediği ileri sürüldü.

Arda Güler Barcelona'yı reddetti. Senad Ok'tan flaş iddia

Editör: Hamza Özalkuş

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler, başta İspanya olmak üzere Avrupa'nın önde gelen gazetelerinde manşetleri süslerken, çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Barcelona'nın sportif direktörü Deco ve Futbol şube sorumlusu Mateu Alemany 18 yaşındaki futbolcunun transferi için İstanbul’a geldi.

Barcelona’ya yakın spor gazetesi Sport, Barcelona'nın oyuncunun bonservisini alıp, bir yıl daha Fenerbahçe'de kalmasını istediğini yazdı.

Arda'nın Bodrum’da Barcelona Sportif Direktörü Deco ile görüştüğü ve bu teklifi kabul etmediği ileri sürüldü.

Gazeteci Senad Ok, Arda Güler'in Barcelona'nın, "Bonservisini şimdi alalım, bir yıl Fenerbahçe'de kiralık olarak oyna" teklifine sıcak bakmadığını bildirdi.

Arda Güler'in sürekli oynayabileceği bir takıma gitmek istediği, bu nedenle de Sevilla'ya daha yakın olduğu ifade edildi.

Bilindiği gibi Real Madrid de Arda'yı alıp, bir yıl Fenerbahçe ya da başka bir kulüpte kiralık oynatmayı planlıyordu.

ROMERO'YA GÖRE ANLAŞMA TAMAM

Gerard Romero'ya göre ise Arda Güler, Barcelona ile prensip anlaşmasına vardı.

Genç yıldız 29.5 milyon euroya Barcelona'ya transfer olduğu öne sürüldü.

Ayrıca Arda'nın 1 yıl daha Fenerbahçe'de kalacağı, ancak kiralık oyuncu statüsünde olacağı kaydedildi.

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