Bu sezon Real Madrid'de ilk 11'in değişilmez isimlerinden biri olan Arda Güler, gündemden düşmüyor. Hemen hemen her maçta takımına skor katkısı vermeyi başaran milli 10 numara için Real Madrid Kulübü, bir paylaşımda bulundu.

REAL MADRID ARDA GÜLER'İN ASİSTLERİNİ PAYLAŞTI

LaLiga devi, Arda Güler'in yaptığı 9 asisti sosyal medya hesabından paylaştı. Bu paylaşım kısa süre içerisinde büyük bir etkileşim alırken, Türk futbolseverler de Madrid'in paylaşımına adeta yorum bombardımanında bulundu.

İşte o paylaşım