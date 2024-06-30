Arda Güler depremi

EURO 2024’te milli takımımızla gösterdiği performansla herkesi büyüleyen Arda Güler’e beklenmedik sert bir eleştiri geldi.

Genç yıldız hakkında İspanyol basınına konuşan eski Real Madrid genel müdürü Jorge Valdano Arda Güler’in Real Madrid’den gönderilmesi gerektiğini savundu.

"REAL MADRİD UYGUN BİR YER DEĞİL"

Arda Güler’in yetenekli olsa bile Real Madrid’e uygun olmadığını belirten Valdano, "Ancak böyle bir vücuda kilolarca kas yüklemek doğru bir şey mi? Değil, bu bir hata olur... Şu seviyede Real Madrid, Arda Güler için uygun bir yer değil... Artık zirveye giden yolu seçme sırası Arda Güler'de. Önemli olan zamanı nasıl yöneteceğini bilmek ve evet, o zaman büyük yeteneği her şeyi yapabilecek..." ifadelerini kullandı.

"YETERSİZ BİR VÜCUDA SAHİP"

Yıldızımızın fiziksel olarak yeterli olmadığını söyleyen Valdano, "Bilim, Arda Güler'in halen üst düzey ve sürekli futbol oynayabilmek için yetersiz bir vücuda sahip olduğunu söylüyor. Sadece o da değil; zihinsel olarak gelişmeye ve yaş bakımından da olgunlaşmaya ihtiyacı var... Bacaklarını mutlaka kuvvetlendirmesi gerekiyor. Çünkü futbol bunu talep ediyor" dedi.