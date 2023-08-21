Arda Güler dünyanın en pahalı oyuncuları listesine girdi

19 yaş altı en yüksek piyasa değeri olan futbolcuların listesi belli oldu.

Arda Güler dünyanın en pahalı oyuncuları listesine girdi

Uluslararası Spor Çalışmaları Merkezi (CIES), 19 yaş altı en yüksek piyasa değeri olan futbolcuların listesini paylaştı.

Real Madrid'e transfer olan milli oyuncu Arda Güler, yapılan listede 9.sırada kendine yer buldu.

Borussia Dortmund forması giyen Moukoko, 19 yaş altındaki futbolcular arasında piyasa değeri en yüksek oyuncu sıralamasında zirvede yer aldı.

CIES tarafından yapılan liste şu şekilde:

1- Youssoufa Moukoko - Borussia Dortmund - 59.9 milyon Euro

2- Vitor Roque - Athletico Paranaense (Gelecek sezon Barcelona forması giyecek) - 53.5 milyon Euro

3- Rico Lewis - Manchester City - 45.1 milyon Euro

4- Evan Ferguson - Brighton Hove Albion - 44.9 milyon Euro

5- Endrick - Palmerias (Gelecek sezon Real Madrid forması giyecek) - 28.1 milyon Euro

6- Facundo Buonanotte - Brighton Hove Albion - 24.4 milyon Euro

7- Stefan Bajcetic - Liverpool - 24.4 milyon Euro

8- Warren Zaire Emery - Paris Saint - Germain - 20.8 milyon Euro

9- ARDA GÜLER - REAL MADRID - 20.5 MİLYON EURO

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