La Liga'nın 10. haftasında Santiago Bernabeu'da El Clasico heyecanı yaşanıyor.

Bu sezon performansıyla göz dolduran milli yıldız Arda Güler ilk 11'de başladığı dev maçta kötü bir tecrübe yaşadı.

ARDA'NIN HATASI PAHALIYA PATLADI

İlk yarıda Mbappe'nin 22. dakikada attığı golle öne geçen Real Madrid, 38'inci dakikada Arda Güler'in defans önünde kaptırdığı topta Fermin Lopez'in golüne engel olamadı.

BELLINGHAM DEVREDE SON SÖZÜ SÖYLEDİ

Barcelona skora eşitliği getirse de ilk yarıya performansıyla damga vuran Jude Bellingham 43'te bir kez daha Real Madrid'i öne geçirdi ve ilk yarı Eflatun Beyazlılar'ın üstünlüğüyle sonuçlandı.

MBAPPE FARKI AÇMA FIRSATINI KAÇIRDI

İkinci yarının başında Mbappe farkı artırma fırsatını kaçırdı. Real Madrid'in kazandığı penatıda topun başına geçen Fransız yıldız 52'inci dakikada Szczesny'i geçemedi.

ARDA GÜLER ALKIŞLARLA KENARA GELDİ

Maçta golle sonuçlanan bir hata dışında iyi bir performans sergileyen Arda Güler 66'ıncı dakikada Brahim Diaz'a yerini bıraktı. Arda Güler'e kenara geldiği sırada Santiago Bernabeu'da genç yıldız için alkış sesleri yükseldi.