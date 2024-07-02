Arda Güler ezdi geçti

2024 Avrupa Şampiyonası son 16 turunda A Milli Futbol Takımımız bugün Avusturya ile karşı karşıya gelecek.

TSİ 22.00’de Leipzig Stadı’nda oynanacak mücadeleyi kazanacak taraf adını bir üst tura yazdırırken diğer takım için macera sona erecek.

Nefesler tutulup bütün gözler tamam ya da devam maçına çevrilirken turnuvanın en başarılı isimlerinden Arda Güler’i sevindirecek yeni bir istatistik ortaya çıktı.

KAZANILAN TAKİPÇİ SAYILARI HESAPLANDI

EURO 2024’ün başladığı 15 Haziran tarihinden bu yana futbolcuların kazandığı yeni takipçi sayıları hesaplandı.

Gösterdiği performans ve Gürcistan maçında attığı gol ile herkesi büyülemeyi başaran Arda Güler bu alanda zirveye oturdu.

17 GÜNDE 1 MİLYON YENİ TAKİPÇİ

Genç yıldız, 17 gündür devam eden Euro 2024 boyunca tam 1 milyon 93 bin 669 yeni takipçi kazanarak 10 milyon 300 bin takipçi sayısına ulaştı.

İKİNCİ SIRADA RONALDO

Arda Güler’in arkasında ikinci sırada ise bu turnuvada sıkça karşılaştırıldığı dünyanın en iyi futbolcularından Cristiano Ronaldo yer aldı. Yapılan hesaplamaya göre Portekizli yıldız Euro 2024 boyunca 996 bin 661 yeni takipçi kazandı.

ÜÇÜNCÜ SIRADA BELLİNGHAM

İkiliyi Slovakya maçında 90+5’te attığı gol ile turnuvada tutan İngiliz yıldız Jude Bellingham takip etti. Bellingham turnuva boyunca 725 bin yeni takipçi kazandı.

Oluşan bu tablo sonucunda milli futbolcumuz ülkemizin ve futbol oynadığı İspanya’nın yanı sıra Avrupa’da da popülerliğini iyice arttırdığını kanıtladı.