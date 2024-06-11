Arda Güler farkı. Polonya ne yapacağını şaşırdı

A Milli Takım, EURO 2024 öncesi son hazırlık maçında Polonya ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 2-1'lik skorla kaybeden Ay-Yıldızlı ekibimizde en çok konuşulan isim Arda Güler oldu.

Real Madrid formasıyla, La Liga ve Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşayan milli futbolcu, Polonya karşısında ikinci yarı oyuna girdi. Topu her alışında tehlike yaratan Arda Güler, birkaç kez karşı karşıya kaldığı kaleci Szczesny'yi geçemedi.

Maçın ardından A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'ya, Arda Güler'in performansı soruldu. İtalyan Hoca, "Arda çok iyi bir maç oynadı. Topa sahipken yeteneklerini biliyoruz zaten. Biraz topa sahip olmadığımızda dönemlerdeki aksiyonları geliştirmeliyiz ama genel olarak iyiydi" yorumunu yaptı.