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Arda Güler Jesus'un 11 kararını bekliyor

Fenerbahçe'nin futboldaki geleceği olarak gösterilen ve 10 numaralı formanın sahibi olan Arda Güler, Ankaragücü karşılaşması öncesi tam anlamıyla havaya girmiş durumda.

Haber Giriş: 16 Ekim 2022 Pazar - 11:49
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Arda Güler formaya talip oldu. Jesus'tan artık şans bekliyor

Arda Güler Jesus'un 11 kararını bekliyor
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Şu ana kadar fazla süre alamayan Arda'ya hocası Jorge Jesus, bu sezon ikinci kez ilk 11'de oynama şansını, AEK Larnaca deplasmanında verdi. Arda ilk olarak UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda deplasmanda 1-1 biten Slovacko mücadelesinde ilk 11'de yer almıştı.

Fanatik'in haberine göre genç oyuncunun, Başkent'te oynanacak olan maçta Jesus'tan bir kez daha formayı kapmak adına antrenmanlarda ekstra motivasyonla çalıştığı bilgisine ulaşıldı.

Henüz 17 yaşındaki yıldız adayı, Ankaragücü mücadelesinde bu sezon ilk kez bir lig sınavına 11'de başlamayı umut ediyor.

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