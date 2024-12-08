Arda Güler: Gol attığım için mutluyum

Kaynak: AA
Arda Güler: Gol attığım için mutluyum

Real Madrid’de bu sezon ilk kez golle tanışan Arda Güler’den açıklama geldi. Gol attığı için çok mutlu olduğunun altını çizen genç yıldız, Real Madrid taraftarlarının sevgisinin kendisine güven verdiğini söyledi.

Girona karşısında ilk 11'de sahaya çıkan ve 89 dakika oyunda kalan Arda Güler, maçın ardından Real Madrid kulüp televizyonuna konuştu.

"Kazandığımız ve gol attığım için çok mutluyum" diyen Türk futbolcu, "Takım olarak zor günlerden geçiyorduk. Gerçekten yardım edebilmeyi istedim. Takım harika bir oyun sergiledi. Çok koştuk, çok mücadele ettik ve net bir galibiyet elde ettiğimiz için çok mutluyuz." değerlendirmesinde bulundu.

Takım arkadaşı Jude Bellingham'ın asisti ile golünü atan Arda, "Bellingham bana çok iyi bir asist yaptı ve ben de gol attım. Gerçekten gol atmak istiyordum, çünkü bu sezon henüz Real Madrid'de bunu başaramamıştım. Bellingham'ın golünden sonra ben de gol atmak istedim ve bunu yapmaktan çok mutluyum." ifadesini kullandı.

Real Madrid taraftarının sevgisinin "kendisine güven verdiğini" aktaran Arda, "Onların sevgisine karşılık vermek için her maçta elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Real Madrid için her şeyimi vermeye çalışıyorum." sözlerini sarf etti.

Şampiyonlar Ligi'nde gelecek hafta İtalya'nın Atalanta takımına karşı oynayacakları maçın "çok önemli" olduğunu da kaydeden Arda, Şampiyonlar Ligi'nde son maçlarda iyi sonuç alamadıklarını ancak bu kötü gidişi Atalanta maçını kazanarak durdurmak istediklerini dile getirdi.

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