Arda Güler Golden Boy ödülüne aday

İtalya'da yayın yapan Tuttosport tarafından 2003'ten bu yana verilen Golden Boy ödülü için 2023 adayları belli oldu.

LİSTEDE ARDA GÜLER DE VAR

Açıklanan 100 kişilik listede Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler de yer aldı. Ayrıca listenin ilk sırasında Bayern Münih'ten Jamal Musiala oldu.

Listenin ikinci sırasında Real Madrid'in yeni yıldız Jude Bellingham bulunurken, üçünsü sırada Barcelona'dan Gavi yer alıyor.

BARCELONA AMBARGO KOYDU

Golden Boy ödülünü son iki senede Barcelona futbolcuları kazandı. 2022'de Gavi, 2021'de ise Pedri ödülün sahibi oldu.

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 35 maça çıkan Arda Güler, 6 gol atarken 7 asist kaydetti.