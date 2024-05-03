Arda Güler havalara uçtu

Aytunç Akın
Arda Güler havalara uçtu
Real Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti, yarın oynanacak Cadiz maçında Arda Güler ve Courtois'in ilk 11'de başlayacağını açıkladı.

La Liga devlerinden Real Madrid'in teknik direktörü Carlo Ancelotti, yarın oynanacak Cadiz maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

aa-20240430-34426653-34426652-bayern-munich-v-real-madrid-uefa-champions-league-semifinal.jpg

ARDA GÜLER MÜJDESİ
Carlo Ancelotti, milli yıldızımız Arda Güler'in Cadiz maçında sahaya ilk 11'de çıkacağını açıkladı.

Genç yıldız, geçen hafta La Liga'da oynanan Real Sociedad maçında sahaya ilk 11'de başlamış ve takımına galibiyeti getiren tek golü atmıştı.

20230510-thibaut-courtois.webp

COURTOIS GERİ DÖNDÜ
Diğer taraftan yaşadığı sakatlıklardan dolayı uzun süredir forma giyemeyen Belçikalı file bekçisi Thibaut Courtois, yarınki maça 11'de çıkacak.

Tecrübeli kaleci, sezon öncesinde çapraz bağları koptuğu için uzun süredir sahalardan uzaktı.

aa-20240430-34426653-34426651-bayern-munich-v-real-madrid-uefa-champions-league-semifinal.jpg

REAL MADRID ŞAMPİYONLUĞUNU İLAN EDEBİLİR
Madrid, La Liga'nın 34. haftasında yarın TSİ 17.15'te Cadiz'i ağırlayacak.

Real Madrid'in maçı kazanması, Barcelona'nın Girona deplasmanından mağlubiyetle ayrılması durumunda Real Madrid şampiyonluğunu ilan edecek.

İlgili Haberler
Hasan Arat'tan teknik direktör açıklaması. Nuri Şahin sorusunu yanıtladı
Süper Lig'de sona doğru! 35. hafta heyecanı Yeniçağ'da. Maçlar biter bitmez yazacaklar
Galatasaray'daki skandalları Fatih Altaylı ortaya çıkardı. Florya kime peşkeş çekiliyor? Özbek'in Erden Timur'a çirkin ithamları
Haliç'te Fenerbahçe Galatasaray derbisi heyecanı. Kürekler 4. kez çekilecek
Haliç'te Fenerbahçe Galatasaray derbisi heyecanı. Kürekler 4. kez çekilecek
Hatayspor'da Volkan Demirel dönemi sona erdi
'Ah İsmail Kartal ahh' diyerek anlattı. Ahmet Çakar acı gerçeği açıkladı
'Dünyanın en büyük spor kulübü 117 yaşında'
'Dünyanın en büyük spor kulübü 117 yaşında'
Yılmaz Vural sona geldi
Shane Larkin imzayı attı
Galatasaray'dan flaş transfer. Eski yıldızı geri dönüyor
Galatasaray'dan flaş transfer. Eski yıldızı geri dönüyor
Boksta fırtınalar estirdi. 6 maçta rakiplerini nakavtla yere serdi
Beşiktaş Çaykur Rizespor ilk 11 belli oldu. Serdar Topraktepe'den flaş karar
Son Haberler
Acun Ilıcalı’nın acı günü Spor
Acun Ilıcalı’nın acı günü
Serap Belovacıklı ve Ümit Özlale'den ilk paylaşım geldi! Sessizliklerini bozdular Gündem
Serap Belovacıklı ve Ümit Özlale'den ilk paylaşım geldi! Sessizliklerini bozdular
Karaman’da dolu ve selin ağır bilançosu ortaya çıktı Yerel Haberler
Karaman’da dolu ve selin ağır bilançosu ortaya çıktı
Karnında akvaryumlu elbisesiyle bir garip baby shower Video
Karnında akvaryumlu elbisesiyle bir garip baby shower
Babaeski’de 6 motosiklet trafikten men edildi Yerel Haberler
Babaeski’de 6 motosiklet trafikten men edildi
ABD Başkanı Biden 2 müttefikini yabancı düşman olarak değerlendirdi Dünya
ABD Başkanı Biden 2 müttefikini yabancı düşman olarak değerlendirdi