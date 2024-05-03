Arda Güler havalara uçtu

La Liga devlerinden Real Madrid'in teknik direktörü Carlo Ancelotti, yarın oynanacak Cadiz maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.
ARDA GÜLER MÜJDESİ
Carlo Ancelotti, milli yıldızımız Arda Güler'in Cadiz maçında sahaya ilk 11'de çıkacağını açıkladı.
Genç yıldız, geçen hafta La Liga'da oynanan Real Sociedad maçında sahaya ilk 11'de başlamış ve takımına galibiyeti getiren tek golü atmıştı.
COURTOIS GERİ DÖNDÜ
Diğer taraftan yaşadığı sakatlıklardan dolayı uzun süredir forma giyemeyen Belçikalı file bekçisi Thibaut Courtois, yarınki maça 11'de çıkacak.
Tecrübeli kaleci, sezon öncesinde çapraz bağları koptuğu için uzun süredir sahalardan uzaktı.
REAL MADRID ŞAMPİYONLUĞUNU İLAN EDEBİLİR
Madrid, La Liga'nın 34. haftasında yarın TSİ 17.15'te Cadiz'i ağırlayacak.
Real Madrid'in maçı kazanması, Barcelona'nın Girona deplasmanından mağlubiyetle ayrılması durumunda Real Madrid şampiyonluğunu ilan edecek.