Arda Güler havalara uçtu. Resmen açıklandı

Kaynak: Haber Merkezi
Arda Güler havalara uçtu. Resmen açıklandı

Milli futbolcumuz Arda Güler, dünyada 21 yaş altı en iyi performans gösteren oyunculara verilen Trophy ödülüne aday gösterildi.

Ballon d’Or tarafından düzenlenen Trophy ödülü (Dünyada 21 yaş altı en iyi performans gösteren oyuncu ödülü) adayları açıklandı.

Mlli futbolcumuz Arda Güler de bu prestijli listede kendisine yer buldu. Real Madrid forması giyen Arda Güler, performansıyla dikkat çekti ve büyük ödüle aday gösterildi.

Trophy Ödülü için diğer adaylar ise şunlar:

Pau Cubarsi - Barcelona

Alejandro Garnacho - Manchester United

Karim Konate - Salzburg

Kobbie Mainoo - Manchester United

Mathys Tel - Bayern Münih

Lamine Yamal - Barcelona

Zaire Emery - Paris Saint-Germain

Joao Neves - Paris Saint-Germain

Savinho - Manchester City

Arda Güler, Real Madrid formasıyla çıktığı 20 maçta 7 gol atıp, 2 asist yaparak önemli bir performans sergiledi.

Arda Güler, Real Madrid'deki ilk sezonunda Şampiyonlar Ligi, La Liga ve İspanya Süper Kupa şampiyonlukları yaşadı.

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