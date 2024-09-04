Arda Güler havalara uçtu. Resmen açıklandı

Ballon d’Or tarafından düzenlenen Trophy ödülü (Dünyada 21 yaş altı en iyi performans gösteren oyuncu ödülü) adayları açıklandı.
Mlli futbolcumuz Arda Güler de bu prestijli listede kendisine yer buldu. Real Madrid forması giyen Arda Güler, performansıyla dikkat çekti ve büyük ödüle aday gösterildi.
Trophy Ödülü için diğer adaylar ise şunlar:
Pau Cubarsi - Barcelona
Alejandro Garnacho - Manchester United
Karim Konate - Salzburg
Kobbie Mainoo - Manchester United
Mathys Tel - Bayern Münih
Lamine Yamal - Barcelona
Zaire Emery - Paris Saint-Germain
Joao Neves - Paris Saint-Germain
Savinho - Manchester City
Arda Güler, Real Madrid formasıyla çıktığı 20 maçta 7 gol atıp, 2 asist yaparak önemli bir performans sergiledi.
Arda Güler, Real Madrid'deki ilk sezonunda Şampiyonlar Ligi, La Liga ve İspanya Süper Kupa şampiyonlukları yaşadı.