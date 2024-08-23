Arda Güler havaya uçtu

Düzenleme: Abdülkadir Aydoğan
Arda Güler havaya uçtu

Real Madrid'in yıldız oyuncusu Jude Bellingham'ın sahalardan 1 ay uzak kalması beklenirken, gözler Arda Güler'e çevrildi. Arda'nın ilk 11'e geçebileceği ifade edildi.

İspanyol devi Real Madrid, Jude Bellingham'ın sağ plantar kasında sakatlık tespit edildiğini duyurdu.

Bu sakatlık Real Madrid'de deprem etkisi yaratırken, İngiliz futbolcunun 1 ay sahalardan uzak kaldığı bekleniyor.

Marca'nın haberine göre; Real Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti, 20 yaşındaki Jude Bellingham'ın sakatlığında 2 isim üzerinde duruyor.

BİRİSİ ARDA GÜLER
Bu futbolculardan ikisinin Luka Modric ile Arda Güler olduğu yazıldı.

Milli genç yıldızımız Arda Güler'in Bellingham'ın sakatlığı sonrası Real Madrid'de ilk 11'e geçecek en güçlü aday olarak ifade edildi.

Bu sezon Real Madrid ile 2 maçta görev alan Arda, söz konusu maçlarda 5 dakika süre alabildi.

İLK SEZONUNDA KUPALAR KALDIRDI
19 yaşındaki Arda Güler, Real Madrid ile ilk sezonunda 1 Şampiyonlar Ligi, 1 İspanya La Liga ve 1 İspanya Süper Kupası kazandı.

Yeni sezonda ise UEFA Süper Kupa'yı kaldırma sevinci yaşadı.

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