Arda Güler için Alman devinden teklif geldi. İşte Real Madrid’in yanıtı

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Arda Güler için Alman devinden teklif geldi. İşte Real Madrid’in yanıtı

Arda Güler’in Real Madrid’den ayrılacağı yönünde çıkan haberler bir süredir İspanya’da gündem oluyor. Genç yıldıza Almanya’dan teklif geldiği öğrenildi. Real Madrid, söz konusu teklife yanıt verdi.

Futbolda ara transfer döneminin başlamasına kısa bir süre kala, Real Madrid'de forma giyen Arda Güler için yeni bir iddia ortaya atıldı.

İspanyol basınından Bernabeu Digital'in haberine göre; Real Madrid, Arda Güler'in sezon sonuna kadar kiralık olarak transferi için Borussia Dortmund'dan teklif aldı.

Haberde, Real'in Alman kulübüyle ilişkileri çok iyi olsa da bu operasyonun gerçekleşmesinin zor olduğu ifade edildi.

Bundesliga'da istikrarsız bir sezon geçiren Dortmund'un kadrosunu güçlendirmek için Arda'yı istediği ancak hem Real Madrid'in hem de futbolcunun bu teklife kapıyı kapattığı kaydedildi.

Türk oyuncunun sezonu İspanyol kulübünde tamamlayacağı belirtildi.

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