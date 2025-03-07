Arda Güler için ayrılık çanları çalıyor!

Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olduğu dönem geleceği adına umutlu olan Arda Güler İspanyol devinde forma şansı bulmakta zorlanıyor.

ARDA KİRALIK GÖNDERİLECEK

Alman spor gazetesi BILD'in özel haberine göre; Real Madrid yönetimi, Arda Güler ve Endrick’i düzenli oynayabilecekleri ve gelişimlerini hızlı bir şekilde tamamlayabilecekleri bir kulübe kiralama kararı aldı. İspanyol ekip Bundesliga’dan gelecek tekliflere öncelik tanıyacak.

La Liga ve Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam eden Real Madrid'de bu sezon 29 maçta forma giyen Arda Güler 1082 dakikada 3 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.