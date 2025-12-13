Bu sezon Real Madrid'de harika bir performans sergileyen Arda Güler gündemden düşmüyor. İsmi birçok dev kulüple anılan Arda Güler için bu kez hakkında bu kez Ada basınında bir iddia geldi.

ARDA GÜLER'E MANCHESTER UNITED KANCASI

İngiliz basınından CaughtOffSid'de yer alan habere göre: Arda Güler, 2026 yılının yazında Manchester United'a transfer olabilir. Kırmızılıların, Real Madrid ile şimdiden temaslara başladığı aktarıldı.

Ayrıca, Manchester United Teknik Direktörü Ruben Amorim'in Arda'yı "Öncelikli transfer hedefi" olarak belirlediği kaydedildi.

ARDA GÜLER'DEN BÜYÜK SKOR KATKISI

Arda Güler, Xabi Alonso yönetimindeki Real Madrid'de bu sezon 28 maça çıkarken, 1819 dakika sahada kaldı. Yıldız 10 numara, bu sürelerde 4 gol atarken, takım arkadaşlarına da 9 kez gol pası vererek, toplamda 13 gollük skor katkısı vermeyi başardı.