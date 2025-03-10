Arda Güler için flaş iddia: İspanyol kulübü harekete geçti

Real Madrid'de Arda Güler'in aldığı süreler tartışma yaratırken genç futbolcunun geleceği için sürpriz bir iddia gündeme geldi.

TodoFichajes'te yer alan habere göre Real Sociedad, Arda Güler'in durumunu sormak için Real Madrid ile temasa geçti.

Real Madrid'in daha çok süre bulması ve tecrübe kazanması için Arda Güler'i kiralık olarak göndermeyi planladığı gündeme gelmişti.

Bugüne kadar Leipzig ve Eintracht Frankfurt genç futbolcuyla en çok ilgilenen kulüpler oldu ve Real Madrid oyuncunun Bundesliga'ya gitmesine sıcak baksa da Arda'nın isteği İspanya'da devam etmek.

İki kulüp arasındaki temaslar şimdiden başladı. Ayrıca Real Madrid, önümüzdeki yaz için ana hedefi olan Zubimendi'nin transferinde Arda Güler'in Sociedad'a kiralanması seçeneğini de kullanıp transferin maliyetini düşürebilir.