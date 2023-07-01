Arda Güler için Roberto Carlos geliyor

Gösterdiği performansla geleceği herkes tarafından merak edilen Arda Güler için bu sefer Barcelona'nın ardından Real Madrid de devreye girdi. Madrid ekibi, bu transfer için Roberto Carlos'u araya soktuğu iddia edildi.

Arda Güler için Roberto Carlos geliyor

Fenerbahçe ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan Arda Güler'in sözleşmesindeki 17,5 milyon Euro'luk serbest kalma maddesi Avrupa kulüplerinin iştahını kabarttı ve bu doğrultuda kulüpler harekete geçti.

YARIŞA REAL MADRİD DE DAHİL OLDU
Arda Güler'i kadrosuna katmak için Barcelona, geçtiğimiz günlerde Deco'yu İstanbul'a göndererek ikna çalışmalarına başlamıştı. Fenerbahçe ile Katalan devi arasındaki görüşmeler olumlu bir şekilde ilerliyor olsa da Arda Güler için yarışa Real Madrid de dahil oldu.

ROBERTO CARLOS DEVREDE
Goal'ün Mundo Deportivo'ya dayandırdığı habere göre; Real Madrid, Arda'nın transferinde ilerleme kaydetmek için kulüp efsaneleri Emilio Butragueno ve Roberto Carlos'u transferin temsilcisi olarak İstanbul'a göndermeyi planlıyor. Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Roberto Carlos'un Arda Güler transferinde etkili olması hedefleniyor. 18 yaşındaki genç yeteneği geleceğiyle ilgili vereceği karar merakla bekleniyor.

Geçtiğimiz sezon Arda Güler, tüm kulvarlarda çıktığı 35 maçta 6 gol ve 7 asistlik katkı sağladı.

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