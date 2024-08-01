Arda Güler için tarih verdi

Maça ilk 11'de başlayan Arda Güler, performansıyla dikkatleri üzerine çekti.

Teknik direktör Carlo Ancelotti, maç sonrası basın toplantısında Arda Güler hakkında olumlu yorumlarda bulundu.

Maç sırasında Luka Modric ve Arda Güler arasında ilginç anlar yaşandı.

ANCELOTTI 'BU SEZON' DEDİ

Carlo Ancelotti, Arda Güler'in tatilde çok iyi çalıştığını ve daha güçlü, dirençli bir şekilde geri döndüğünü belirtti. Ancelotti, Arda'nın gelecekte orta sahada oynarsa tarihin en iyilerinden biri olabileceğini ve onun için en iyi pozisyonun 10 numara veya sağ kanat olduğunu söyledi.

Ancelotti, Arda'nın bu sezon daha büyük bir rol üstleneceğini de ekledi.

Arda'nın takım arkadaşı Lucas Vazquez ise genç oyuncunun geçen sezonu güçlü bir şekilde tamamladığını ve harika bir Euro geçirdiğini ifade etti.

Vazquez, Arda'nın büyük bir potansiyele sahip olduğunu, harika bir tutumu ve öğrenme arzusunun bulunduğunu belirtti. Bu sezon Arda'dan harika anlar göreceklerini de sözlerine ekledi.