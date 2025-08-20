Arda Güler ilk 11 başladı, Real Madrid tek golle kazandı

İspanya La Liga'nın ilk haftasında Real Madrid, sahasında Osasuna'yı konuk etti. Santigo Bernabeu'da saat 22.00’de başlayan karşılaşmayı Adrian Cordero Vega yönetti.

Milli oyuncu Arda Güler’in ilk 11’de forma giydiği mücadelede, Real Madrid büyük kısmını baskın oynadığı karşılaşmadan tek gollü galibiyetle ayrıldı.

Real Madrid’e 3 puanı kazandıran golü 51’inci dakikada penaltıdan Kylian Mbappe attı. Konuk takımda 90+4’üncü dakikada Abel Bretones Cruz kırmızı kartla oyundan ihraç edildi. Bu neticenin ardından Real Madrid sezona galibiyetle başlarken, Osasuna ise ilk haftayı puansız kapadı.

Eflatun-beyazlı takımda 4 isim ilk kez bir La Liga maçında süre aldı. Kadroya yeni katılan Dean Huijsen, Trent Alexander-Arnold, Alvaro Carreras ve Franco Mastantuono, Real Madrid formasıyla ilk lig karşılaşmalarına Osasuna karşısında çıktı.

ARDA GÜLER’DEN BAŞARILI PERFORMANS

Real Madrid’de milli futbolcu Arda Güler, Osasuna maçındaki verimli oyunu ile yine dikkat topladı. Teknik adam Xabi Alonso’nun da gelişiyle birlikte geçen sezona oranla daha fazla şans bulması beklenen Arda Güler, Osasuna mücadelesine ilk 11’de başladı.

20 yaşındaki orta saha, maçın neredeyse tamamında süre alırken, 90’ıncı dakikada yerini Dani Ceballos’a bıraktı. Sahada kaldığı süre boyunca toplamda yüzde 92 pas isabetiyle oynayan Arda, oyun organizasyonunda takımın öne çıkan isimlerinden biri oldu.