Arda Güler ilk 11'de. İşte maçı yayınlayacak kanal

İspanya La Liga’nın 5. Haftasında Real Madrid Real Sociedad’a konuk olacak.

TSİ 22.00’de oynanacak olan mücadele öncesi teknik direktör Carlo Ancelotti’den herkesi sevindirecek bir karar geldi.

Arda Güler’in Uluslar Ligi’nde oynanan Galler ve İzlanda maçındaki performanslarına hayran kalan İtalyan teknik adam genç yıldızımıza ilk 11’de yer verdi.

MAÇ S SPORT'TA

Türkiye’den pek çok futbolseveri ekran başına kitleyecek olan karşılaşma S Sport ekranlarından naklen yayınlanacak.

Real Madrid’in ilk 11’i şu şekilde:

Courtois, Carvajal, Militao, Rüdiger, Mendy, Valverde, Modric, Brahim, Arda Güler, Vinicius, Mbappe