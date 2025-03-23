Arda Güler ilk 11’e dönecek mi? Montella planını hazırladı

A Milli Takım, UEFA Uluslar Ligi play off rövanş mücadelesinde Macaristan’a konuk olacak. Milli Takım, 3-1 galip geldiğimiz ilk maçın avantajı ile zorlu deplasmandan avantajlı bir skor alarak adını Uluslar Ligi’nde A Ligi’ne yazdırmayı hedefliyor.

Milli Takım’da sakat ve cezalı oyuncular nedeniyle Teknik direktör Montella’nın planı merak konusu oldu. İtalyan teknik adamın özellikle ilk maçta forma giymeyen Arda Güler’i ilk 11’de sahaya sürüp sürmeyeceği en çok sorulan sorular arasına girdi.

A Milli Takım’da sakatlanan oyunculardan Kaan Ayhan’ın yerine sağ bekte Mert Müldür’ün oynaması bekleniyor. Savunma hattının kalanında ilk maçta olduğu gibi Samet ile Abdülkerim stoper, sol bek de Eren Elmalı olacak.

Cezalı Orkun’un yerine orta alanda İsmail Yüksek’in formayı kapması bekleniyor. İsmail’in defans hattına yakın olması, Orkun’un pozisyonunda bu kez kaptan Hakan Çalhanoğlu’nun sahne alacağı düşünülüyor.

İlk mücadelede 2 asistle yıldızlaşan Oğuz sağ kanatta, Kenan santrfor arkasında, ileride gole en yakın isim olarak yine Kerem’in yer alması planlanıyor. Son idmana katılan Barış’ın tam olarak hazır olmaması durumunda ise alternatifi cezası sona eren Arda Güler olabilir. Montella’nın, 3-1’lik skor avantajını da düşünerek orta sahayı kalabalık tutup, hızlı hücumlarla sonuca gitmeyi planladığı bildirildi.