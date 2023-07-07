Arda Güler imza atarken Fenerbahçe'deki takım arkadaşları gözyaşlarına boğuldu

Real Madrid'e transfer olan Arda Güler'i izleyen Fenerbahçeli futbolcular, duygusal anlar yaşadı.

Arda Güler imza atarken Fenerbahçe'deki takım arkadaşları gözyaşlarına boğuldu

Fenerbahçe'den İspanya devi Real Madrid'e 30 milyon euro'ya transfer olan Arda Güler, bugün imzayı attı.

Sarı-lacivertli futbolcular, Arda Güler'in imza törenini canlı takip etti.

Bazı futbolcular, basın toplantısnı izlerken göz yaşlarını tutamadı.

Arda'nın altyapıdan takım arkadaşı Yiğit Efe Demir, videoyu izlerken hüngür hüngür ağladı.
Mert Hakan Yandaş, Yiğit Efe'yi teselli etti.

O anlar sosyal medyada gündem oldu.

ANNESİ DE AĞLADI
Tören öncesi Arda Güler'in golleri izletildiği sırada, yıldız oyuncunun annesi gözyaşlarına hakim olamadı.

Arda, eliyle annesinin gözyaşlarını sildi.

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