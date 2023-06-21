Arda Güler İngiltere'yi salladı

A Milli Takım formasıyla ilk golünü Arda Güler, İngiltere'de bir numaralı gündem konusu oldu. Genç yıldıza övgüler yağdı.

Arda Güler İngiltere'yi salladı

Editör: Ufuk Cingöz

Fenerbahçe'de ve Milli Takım'da gösterdiği performanslarla adından söz ettiren Arda Güler, dev kulüplerin radarına girdi.

Geçen gün oynanan Galler maçında harika bir gole imza atan Arda Güler, İngiltere'yi adeta salladı.
Herkes Arda Güler'i konuşurken, geçn yıldızın golüne birçok yerden övgü yağdı.

İngiliz medyası Arda Güler için ‘Turkish wonderkid' (Türk harika çocuk) ifadelerini kullanırken, İngiltere merkezli haber medyası 'Talksport' şu yorumda bulundu;

''TAKİP EDİLMESİ GEREKEN BİR OYUNCU''
“Arda Güler her iki kanatta da oynayabiliyor ama pas verme becerisini ve yaratıcılığını kullanabileceği 10 numara rolünde oynamayı tercih ediyor. Türk harika çocuk, yoğun transfer penceresi öncesi Galler önünde sersemletici bir gol atarak dikkat çekti. 18 yaşındaki oyuncu, Fenerbahçe ile Avrupa'nın en büyük kulüplerini alarma geçirdi. Takip edilmesi gereken bir oyuncu. 15 milyon sterlinlik satın alma opsiyonu, günümüz pazarında bu yetenekte bir futbolcu için kelepir düzeyinde.”

DEV KULÜPLER TALİP
Arda Güler'e İngiltere'den Newcastle United, Liverpool ve Manchester City gibi dev kulüplerin peşinde olduğu yazıldı.

Ayrıca oyuncuya Milan ve PSG gibi dev kulüplerin de listesinde olduğu öne sürülmüştü.

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