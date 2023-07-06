Arda Güler imza için İspanya'ya gidiyor

Arda Güler'in gideceği takım sonunda netleşti. Genç oyuncu Real Madrid ile sözleşme imzalayacağından dolayı bugün İspanya'ya hareket edecek.

Arda Güler imza için İspanya'ya gidiyor

Editör: Barış Atakan

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler, Real Madrid'e transfer oluyor.

18 yaşındaki oyuncu bugün (perşembe) saat 15.00'te Real Madrid'e imza atmak ve sağlık kontrolünden geçmek için İspanya'ya hareket edecek.

İspanyol ekibi, Arda'nın sağlık kontrolünden geçmesinin ardından milli yıldızla bugün sözleşme imzalayacak.

Arda Güler, Real Madrid'e 6 yıllık imza atacak.

Arda'nın basına tanıtım toplantısı ise cuma günü gerçekleştirilecek.

Genç yıldız için cuma günü saat 13.00'te yapılacak törene Real Madrid Başkanı Florentino Perez de katılacak.

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