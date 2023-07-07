Arda Güler İspanya'ya indi

Real Madrid'e transfer olarak kariyerinde yeni bir adım atacak olan Arda Güler, gece saatlerinde İspanya'ya ailesiyle beraber geldi.

Arda Güler İspanya'ya indi

Fenerbahçe'den İspanya'nın Real Madrid Kulübüne transfer olan milli futbolcu Arda Güler, Madrid'e geldi.

Özel bir uçakla İstanbul'dan Madrid Barajas Adolfo Suarez Havalimanı'na gelen Arda'yı Real Madrid'den bir yönetici ve kulübün televizyonu karşıladı.

Yaklaşık 2,5 saat rötar sonrasında TSİ 22.30'da Madrid'e inen uçakta Arda'ya, babası Ümit Güler, annesi Serap Güler ve bazı yakınları da eşlik etti.

Real Madrid Kulübü, Arda Güler'in transferi için Fenerbahçe Kulübü ile anlaşma sağladığını, Türk futbolcuyla 6 sezonluk sözleşme imzalanacağını duyurmuştu.

Madrid'de sağlık kontrolünden geçerek yeni takımı ile sözleşme imzalayacak Arda, bugün TSİ 13.00'te Real Madrid'in spor tesisleri olan "Real Madrid Sportif Şehri"nde basına tanıtılacak.

Diğer yandan Arda Güler'in, Real Madrid'in sezon öncesi hazırlık kampına katılacağı öğrenildi.

Real Madrid, 2023-2024 sezonu için 10 Temmuz'da Valdebebas'daki tesislerinde buluşup, tüm futbolcular sağlık kontrolünden geçtikten birkaç gün sonra kamp için ABD'ye gidecek.

Real Madrid, "Soccer Champions Tour" adlı turnuvada Milan, Manchester United, Barcelona ve Juventus ile karşılaşacak. (AA)

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