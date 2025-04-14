Arda Güler İspanyolları ikiye böldü! Olay yorum geldi

Real Madrid, La Liga’da Alaves’i deplasmanda Camavinga’nın tek golü ile mağlup etti. Karşılaşmaya ilk 11’de başlayan Arda Güler 63. Dakikada yerini Bellingham’a bıraktı.

Arda Güler'in maçtaki performansı için ise iki farklı görüş gündeme geldi. Genç yeteneğin etkili bir futbol sergilediğini savunanların yanı sıra İspanyol basınında eleştiriler de yer aldı.

Cadena Ser'de yer alan habere göre Arda Güler'in Alaves karşısındaki performansı büyük tartışma yarattı. Gazeteci Antonio Romero, genç yeteneğin az süre bulmasından şikayetçi olduğunu ancak eline gelen fırsatı heba ettiğini belirtti.

'EN ÇOK OYUNDAN ALINDIĞINDA SEVDİM'

Romero, Milli yıldızı etkisiz olduğunu belirterek 'Arda Güler'i en çok oyundan alındığında sevdim. Oyuna en çok girdiği an oydu.' sözleriyle eleştirilerde bulundu.

'YETENEĞİNDEN ÇOK ŞİKAYETLERİ OLAN BİR OYUNCU'

Romero, Arda için eleştirilerine şu şekilde devam ederek şunları söyledi:-

"İlk yarıda Rüdiger onu kaleci ile karşı karşıya bıraktığında bariz bir hata yaptı ve bence bire birde çuvalladı. Şu anda Real Madrid'de ilk 11'de oynama yeteneğinden çok şikayetleri ve çatık kaşları olan bir oyuncu."

AYRILIK İDDİALARI

Arda Güler'in ismi son günlerde transfer iddialarında yer alıyordu. İngiliz devi Arsenal'in genç yetenek için 30-40 milyon sterlin arası bir bonservisi gözden çıkardığı belirtilirken Milli yıldızın az süre aldığı için Ancelotti'nin takımda devam etmesi halinde ayrılmak istediği de ileri dürüldü.