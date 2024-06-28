Arda Güler kahin oldu. Ne dediyse bir bir çıktı

A Milli Futbol Takımımız EURO 2024’teki 3. Maçında Çekya ile karşı karşıya geldi.

Hamburg Stadı’nda oynanan mücadelede millilerimiz rakibi 2-1 mağlup etmeyi başardı.

Millilerimizin gollerini 51. Dakikada Hakan Çalhanoğlu ve 90+4’te Cenk Tosun kaydetti. Çeklerin tek golü ise 66’ta Soucek’ten geldi.

Alınan bu zaferle milli takımımız son 16 turunda Avusturya’nın rakibi olurken maç öncesine dair ilginç görüntüler yayınlandı.

TFF’nin resmi Youtube kanalı tarafından yayınlanan videoda Arda Güler ve Ferdi Kadıoğlu’nun diyaloğu gündem oldu.

Maç öncesi stada geldiklerinde Ferdi Kadıoğlu’nun yanına giden Arda Güler maçın kaç kaç biteceğini sordu.

Gelen soruya Ferdi Kadıoğlu 3-1 kazanırız derken Arda Güler ise 2-1 kazanacağız dedi.

Skorun tam olarak Arda Güler’in dediği gibi olması kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.