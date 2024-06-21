Arda Güler kapış kapış gitti

A Milli Takımımız'ın Real Madridli yıldızı Arda Güler, performansıyla manşetleri süslemeye devam ediyor.

Arda, Avrupa Şampiyonası'nda (EURO 2024) oynanan Gürcistan maçında ceza sahası dışından harika bir gole imza attı.

Genç yıldızın attığı bu gol, Avrupa ve Dünya basınında geniş yer bulurken, oyuncuya övgüler yağdı.

Arda bu golle büyük turnuvalar tarihinde gol atan en genç Türk oyuncu olarak tarihe gelti.

Ayrıca Avrupa Şampiyonası tarihinde çıktığı ilk maçta gol atan en genç futbolcu oldu.

Bu ünvan daha önce Cristiano Ronaldo'nundu.

KAPIŞ KAPIŞ SATILIYOR

Arda Güler'in Real Madrid forması, İspanya'da ilgi görmeye devam ediyor.

Formalar Madrid'de kapış kapış satılıyor.

İşte Arda Güler'in formasıyla poz veren Real Madrid taraftarları: