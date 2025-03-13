Arda Güler kararını verdi: Nerede oynamak istiyor?

Arda Güler'in yakın çevresine Real Madrid Teknik Direktörü Ancelotti'nin kendisini kandırdığını söylediği iddia edildi. İtalyan teknik adam sezon başında aslar ve yedekler arasında bir ayrım olmayacağını belirtmişti, ancak Arda Güler yedek kulübesine hapsolduğunu düşünüyor.

Antrenmanlarda her şeyini ortaya koyan Arda Güler, Ancelotti'nin gözüne girmeyi başaramadı. Potansiyeli dünyanın dev kulüpleri tarafından bilinen Arda Güler, Real Madrid'de 1 sezon daha kaybetmek istemiyor.

Geçen yıl Ancelotti tarafından kendisine bazı fırsatlar tanınsa da Arda Güler bu sezon tamamen yok sayıldığını düşünüyor. İspanyol basını, bu durum nedeniyle antrenmanlarda enerjisi düşen Arda Güler'in tavrından Ancelotti'nin de farkında olduğunu belirtti.

GÖRÜŞTÜĞÜ KULÜPLER ORTAYA ÇIKTI

Arda Güler, hayalindeki kulüp olan Real Madrid’den ayrılmak istemiyor. Ancak Ancelotti’nin bir sezon daha takımın başında kalması halinde başka bir takıma kiralık olarak gitmeyi tercih edecek. Menajerinin şimdiden bazı kulüplerle temasa geçtiği söyleniyor.

Eğer Ancelotti ayrılırsa ve Vinicius ya da Rodrygo takımdan ayrılırsa, 20 yaşındaki futbolcu kalmayı tekrar düşünebilir. Ancak Arda Güler şu anda bir sezonluğuna başka bir kulübe gitme fikrine sıcak bakıyor.

İŞTE FORMA GİYMEK İSTEDİĞİ TAKIM

Alman basınına göre, Bayer Leverkusen ve Eintracht Frankfurt ile görüşmeler yapıldı. Arda Güler’in asıl hedefinin ise Serie A'da oynamak olduğu iddia edildi. Alman futbol sitesi fussball.news, genç oyuncunun milli takımdan arkadaşı Kenan Yıldız'ın izinden giderek Juventus'ta forma giymeyi düşündüğünü düşündüğünü yazdı.

Real Madrid yönetiminin Arda Güler'in gelişimini önemsediği ve onu yalnızca satın alma opsiyonu olmadan kiralık olarak göndermeyi düşünebilecekleri belirtildi. Kulübün, 10 yıl içinde genç futbolcunun dünya futbolunun en büyük yıldızlarından biri olacağına inandığı aktarıldı.