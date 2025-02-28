Arda Güler kararını verdi: Real Madrid’den ayrılacak mı?

İspanyol devi Real Madrid'de Arda Güler'in aldığı süreler tartışılmaya devam ediyor. Son olarak takımının Real Sociedad ile oynadığı maça ilk 11'de başlayan genç yetenek için sürpriz bir iddia gündeme geldi.

İspanyol basını son dönemde forma giymekte zorlanan Arda Güler’in Real Sociedad maçında bulduğu fırsatı yeterince iyi kullanamadığı görüşünde birleşti.

Teknik Direktör Carlo Ancelotti ise Arda’nın iyi bir maç çıkardığını ifade etti. İtalyan çalıştırıcı, “Arda pozisyonunda çok iyi çalıştı. Defansif anlamda takıma çok yardımcı oldu. Biz de bundan memnun olmalıyız çünkü çok çekişmeli ve mücadeleci bir maçtı” dedi.

TRANSFER KARARINI VERDİ

Arda Güler'in Real Madrid'deki geleceği ile ilgili ayrılık haberleri gündeme gelirken sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

Relevo'da yer alan habere göre Arda Güler, gelecek sezon kiralık olarak başka bir takıma gitmeyi düşünmüyor. Genç yeteneğin önceliği takımda kalmak ve daha fazla süre bulmak. Haberde Arda'nın eski kulübü Fenerbahçe'ye dahi kiralık olarak transfer olmayı düşünmediği belirtildi. Ancak istediği süreleri bulamazsa Arda Güler'in bonservisiyle Real Madrid'den ayrılacağı iddia edildi.

Ceballos'un sakatlığı Arda Güler’in daha fazla süre bulmasına da yol açabilir. Ancak Carlo Ancelotti, hâlâ Luka Modric'i bir adım önde tutuyor.