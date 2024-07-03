Arda Güler kudurttu

A Milli Takım, EURO 2024 son 16 turunda Avusturya ile karşı karşıya geldi.

Ay yıldızlılar, mücadeleyi 2-1 kazandı ve adını çeyrek finale yazdırarak Hollanda'nın rakibi oldu.

Türkiye'ye turu getiren golleri Merih Demiral atarken, Mert Günok'un son saniyelerde yaptığı kurtarış büyüledi.

ARDA TARAFTARI KUDURTTU

Milli takımın genç yıldızlarından Arda Güler, takımın attığı 2. golün asistini yaptı.

Merih Demiral'ın kornerden attığı golün ortasını yapan Arda, gol olduktan sonra Avusturya taraftarına dönerek eliyle kafasını gösteren bir hareket yaptı.

Bu duruma sinirlenen Avusturyalı taraftarlar, Arda Güler'e tribünden plastik bardak gibi yabancı maddeler atmaya başladı.

Arda Güler'in bu hareketi, sosyal medyada binlerce kez izlendi ve gündem oldu.