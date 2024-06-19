Arda Güler nereye sevgilisi oraya

Düzenleme: Merve N. Güreş
Arda Güler nereye sevgilisi oraya

Türkiye-Gürcistan maçında attığı golle tarihe geçen Arda Güler’e ailesi ve sevgilisi Duru Nayman’dan tam destek…

Dün gece Türkiye-Gürcistan maçına adını yazan milli gururumuz Arda Güler, tüm ülkeyi büyük sevince boğdu.

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19 yaşındaki Güler’i bu maçta annesi Serap Güler, babası Ümit Güler ve ablası Nurgül Güler de yalnız bırakmadı.

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Güler’in anne ve babası 8 numaralı Arda Güler formalarını giyip oğullarına destek olmak için Almanya’nın yolunu tuttu.

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Abla Nurgül Güler de Arda’nın sevgilisi Duru Nayman ile maçı izledi. Sevgilisinin neredeyse tüm maçlarına giden Galatasaraylı basketbolcu Nayman, BVB Dortmund Stadı’ndaki bu tarihi maçta sevgilisini yalnız bırakmadı.

Ayrılıp ayrılmadıkları çok konuşulan genç çiftin hala birlikte oldukları da böylece ortaya çıktı.

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Arda Güler'in anne ve babası oğullarını bir an olsun yalnız bırakmıyor.

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