Arda Güler Nuri Şahin'in görüntüleri olay oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde İspanyol devi Real Madrid, Alman temsilcisi Borussia Dortmund'u 2-0 yenerek, 15. kez şampiyon oldu.

İngiltere'nin başkenti Londra'daki Wembley Stadyumu'nda oynanan maçta golleri 74. dakikada Carvajal ve 83. dakikada Vinicius Junior attı.

Real Madrid'de Arda Güler, yedek kulübesinde başladığı maçta oynama şansı bulamadı. Ancak Şampiyonlar Ligi'nde madalya alan ve kupa kaldıran ilk Türk futbolcu olarak tarihteki yerini aldı.

Borussia Dortmund'da oynayan Salih Özcan da oynamadı.

Karşılaşma sonrası Real Madridliler sevinirken, Dortmund cephesinde üzüntü vardı.

Arda Güler, onda sahanın içinde üzgün duran Dortmund'un yardımcı antrenörü Nuri Şahin'i gördü ve ona doğru koştu.

Nuri Şahin'le Arda Güler'in birbirine sarılmasını çeken bir taraftar bunu sosyal medyada yayınlayınca olay oldu.

Kısa sürede binlerce beğeni ve paylaşım yapıldı.